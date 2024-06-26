Косметолог рассказала, как восполнить уровень коллагена в коже

Коллаген – это белок, составляющий основу нашей кожи, придающий ей упругость и эластичность. С возрастом выработка коллагена снижается, что приводит к появлению морщин, сухости и потере тонуса. Но не только возраст виноват в разрушении этого "строительного материала" кожи. Существует ряд факторов, негативно влияющих на коллаген, о которых важно знать, чтобы вовремя принять меры. О них в беседе с Life.ru рассказала врач-косметолог клиники Dega Дарья Степанова.

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Чрезмерное пребывание на солнце и посещение солярия – это прямая угроза коллагену. Ультрафиолет провоцирует образование свободных радикалов, которые разрушают коллагеновые волокна, делая кожу тонкой и дряблой. Именно поэтому люди, живущие в южных странах, часто страдают от глубоких морщин и сухости кожи.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя – это двойной удар по коллагену. Никотин и алкоголь нарушают кровообращение, лишая кожу кислорода и питательных веществ, необходимых для синтеза коллагена.

Дефицит белка, особенно при вегетарианстве, также негативно влияет на выработку коллагена. Недостаток витаминов и минералов (в том числе витамина С, необходимого для синтеза коллагена), может привести к тому, что кожа станет более тонкой и уязвимой. Чрезмерные ограничения в еде, особенно белковой, могут привести к истощению организма и снижению синтеза коллагена.

Как защитить коллаген и сохранить молодость кожи? Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше ежедневно, даже в пасмурную погоду. Носите шляпы и солнцезащитные очки. Бросьте курить и сократите потребление алкоголя, включите в рацион продукты, богатые белками (мясо, рыба, яйца), витамином С (цитрусовые, болгарский перец, киви), а также железом (гречка, печень, яблоки).

Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день, включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, повреждающими коллаген. К ним относятся: черника, клюква, зеленый чай, брокколи. Используйте кремы и сыворотки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами

Помните, что сохранение молодости и красоты кожи – это комплексный подход, включающий в себя правильный образ жизни, питание и уход. Своевременные меры помогут вам сохранить упругость и сияние кожи на долгие годы.