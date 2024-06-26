Диетолог назвала последствия частого употребления пива

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что частое употребление пива может привести к значительному увеличению веса и окружности талии. Ее слова приводит РИА Новости.

Также частое употребление этого напитка повышает шансы на развитие жировой болезни печени и цирроза и возникновения алкогольной зависимости. Она посоветовала заменить на безалкогольное.

По ее словам, в алкогольном пиве больше калорий, поскольку в одном грамме спирта содержится семь калорий, а один грамм сахара — четыре калории.

«Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией», — сказала Комиссарова.



Ранее врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом питания для предотвращения хронических заболеваний. Она уточнила, что такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых.