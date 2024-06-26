Мужчина сбросил 23 килограмма без фитнеса

Мужчина в Индии похудел на 23 килограмма за 10 месяцев без спортзала. Об этом рассказал тренер Сатей Гохель, к которому обратился бизнесмен, не имевший времени для занятий фитнесом.

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Гохель разработал специальную диету, в основе которой были овощи и вегетарианские заменители белка. Его клиент ел сыр панир, сою, бобы, пил молочную сыворотку, значительно сократил употребление сахара. Вместо упражнений в спортзале тренер предложил мужчине больше ходить пешком.

Вскоре бизнесмен привык делать по 10 тысяч шагов в день, а дома выполнять упражнения с гантелями. В итоге он похудел с 92 до 69 килограммов. После этого мужчина вернулся к обычным блюдам, но при этом он продолжает заниматься спортом и проходить по 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать себя в форме, пишет The Times of India.

Ранее жительница Индии смогла сбросить 30 килограммов за два года благодаря физическим упражнениям и диете.