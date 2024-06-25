Врач рассказал, сколько раз в год нужно проверять полость рта у стоматолога

Стоматолог-гигиенист Анна Лапушкина рассказала, что для поддержания здоровья зубов и полости рта нужно проходить проверку у специалиста трижды в год. Врач отметила, что для борьбы с кариесом недостаточно просто два в день чистить зубы.

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Стоматолог может не только помочь избавиться от зубного налета и отложений, но и предотвратить различные нарушения, включая образование кариеса. Лапушкина также отметила, что для предотвращения неприятного запаха изо рта нужно также не забывать чистить еще и язык. Для этого существуют специальные скребки.

Специалист перечислила продукты, которые укрепляют здоровье зубов и полости рта. Рекомендуется употреблять овощи, фрукты, яйца, рыбу, а также молочные продукты вроде творога и сыра. А вот сладостей, алкоголя и сигарет лучше избегать.

Ранее сообщалось, что британские ученые рекомендуют употреблять зеленый листовой салат для предотвращения появления кариеса.

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