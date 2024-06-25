«Процесс запущен»: почему появляется ранняя седина и можно ли ее предотвратить

Седые волосы у человека могут появиться к 35–40 годам, но существует и ранняя седина, когда пигментация волоса нарушается и в молодом возрасте. Почему это происходит и можно ли это предотвратить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой.

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Эксперт рассказала, что процесс образования седины изучен не до конца. Клетки волос по невыясненным причинам перестают продуцировать пигмент. Согласно некоторым научным исследованиям, на образование седины может повлиять стресс в молодом возрасте.

"Скорее всего, конечно, ученые предполагают, что это генетические факторы. Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности", — объяснила врач.



Она предупредила, что лечение седины — миф, поскольку волосы у человека растут и выпадают асинхронно. Поэтому даже если от каких-то процедур появится результат, то он будет временным: лечить седину ученые еще не научились.

"Есть различные косметические компании, которые обещают вылечить седину. Но на самом деле это нереально", — отметила эксперт.



Галлямова добавила, что человек может постараться предотвратить развитие седины в молодом возрасте за счет здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания. Различные микроэлементы могут влиять на пигментацию волос, однако научно это еще не доказано.

Эксперт также заверила, что если вырвать седой волос, то это не приведет к поседению и остальных. Взаимосвязи нет, но для здоровья кожи головы и локонов лучше так не делать:

"Седые волосы лучше не выдирать. Когда вы это делаете, нарушается физиологический процесс роста волос и ритм их смены. Поэтому если седой волосок так уж не нравится, то лучше его обрезать у корня", — пояснила Галлямова.



Перед покупкой шампуня для седых волос нужно оценить несколько простых, но важных параметров, определяющих его качество. Выбор продукции зависит от типа волос, их структуры, количества седых волос, изначального цвета, степени повреждения (из-за частого окрашивания, завивок).