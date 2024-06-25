Директор Института биологии старения ННГУ имени Лобачевского Алексей Москалев назвал правильную дозу мелатонина для улучшения сна, сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в соцсетях.

Научный обзор составлялся на основе анализа 26 рандомизированных исследований, опубликованных с 1987 по 2020 год.

Выяснилось, что мелатонин сокращает время засыпания в среднем на 9,3 минуты и увеличивает время сна на 19,7 минуты. При этом препарат наиболее эффективен при дозе 2 – 4 мг в сутки. Принимать его следует за 3 часа до сна.

Эксперт отметил, что мелатонин менее эффективен у пациентов с бессонницей по сравнению со здоровыми добровольцами.

«Оптимизация схемы приема мелатонина может повысить его эффективность в лечении бессонницы, хотя его эффект остается более слабым по сравнению с другими методами лечения, такими как когнитивно-поведенческая терапия», — говорится в сообщении.



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