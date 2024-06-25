Диетолог напомнил о распространенных ошибках летнего рациона

Жаркая летняя погода традиционно вносит коррективы в пищевые привычки многих россиян. Люди начинают есть меньше и реже, отказываются от сладостей и других калорийных продуктов, сокращают употребление чая и кофе. Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала изданию «Вести Подмосковья» о самых распространенных ошибках при составлении летнего рациона.

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Для начала специалист объяснила, почему в жару реже хочется есть. Организм включает механизмы саморегуляции, контролирующие процессы теплообмена. Снижается выработка грелина - гормона, отвечающего за чувство голода. Поэтому многие едят 1-2 раза в день, отказываясь от разнообразного питания.

«Это приводит либо к частому перееданию, либо к дефицитам белка, аминокислот, минералов, витаминов. В жару стоит рассчитывать небольшие порции по 300-400 граммов на 3-4 приема пищи», - посоветовала Мещерякова.



Еще одна ошибка - злоупотребление фруктами и ягодами. Они полезны, однако не в огромных количествах. Большинство содержащихся в них витаминов невозможно накопить и запасти на год вперед. От перебарщивания со свежими сочными плодами бывает аллергическая реакция или проблемы с ЖКТ. Организм не может справиться с большим количеством фруктовых кислот и клетчатки. Слизистые желудка и кишечника раздражаются, может произойти скачок сахара в крови.

«Сезонные фрукты следует есть в разумных количествах - не больше 500 граммов в день. Фруктовые перекусы лучше делать отдельным приемом пищи без смешивания с мясом, птицей, рыбой и бобовыми. На ранние ягоды налегать не стоит - неизвестно, каким образом стимулировали их раннее созревание», - отметила врач.



Кроме того, в жару лучше отказаться от попыток заглушить жажду сладкой газировкой, пакетированными соками и сладким квасом. Эти напитки лишь усиливают ее. В большинстве подобных напитков содержится 9-15 граммов сахара на 100 граммов жидкости, что превышает безопасные нормы.