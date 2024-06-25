Онколог развеял миф о смертельной опасности чайных пакетиков

Популярный миф о том, что чай в пластиковых пакетиках-пирамидках может привести к развитию рака, не совсем соответствует действительности, заявил NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, угрозу развития онкологии, скорее всего, стоит ждать от канцерогенных веществ, которые выделяются при заваривании пакетика чая.

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Микропластик находят везде. Это вселенская проблема. Что касается пакетика чая, когда вы его завариваете, тогда начинают выделяться канцерогенные вещества. Скорее, проблемы нужно ждать здесь. Риски онкологии увеличивают именно химические канцерогенные вещества, которые действительно обладают активностью на повреждения ДНК, вызывающие мутации, — отметил Черемушкин.



Онколог добавил, что опухолевая патология возникает на фоне хронической воспалительной реакции, а ЖКТ, кожа и легкие являются зонами, которые встречают внешнюю среду. По словам Черемушкина, на сегодняшний день проблема влияния микропластика на рак выглядит немного надуманной, так как это не внесено в категорию первостепенной важности как механизм канцерогенного воздействия.

Ранее Черемушкин заявил, что ополаскиватель для полости рта не провоцирует развитие рака. Онколог отметил, что легальные фармацевтические или косметические компании никогда не станут добавлять в свою продукцию опасные для здоровья вещества.