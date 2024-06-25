Россиянам назвали самые полезные для желудка продукты

Фрукты и овощи являются источником фитонутриентов – веществ, содержащихся в растениях и обладающих широким спектром положительных эффектов на организм. «Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффект на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору», – пояснила Иванова. Такие крупы, как овес, богаты клейковиной, которая смягчает и обволакивают слизистую желудка, поэтому овсянку рекомендуют включать в рацион людям, страдающим гастритом. Оливковое масло защищает слизистую от образования язв и устраняет воспаления. А льняное – богато жирными кислотами омега-3, необходимыми для нормализации обмена веществ. Среди прочего, полезным для организма считается миндаль. Содержащиеся в нем эфирные масла стимулируют выработку полезных бактерий, ускоряющих обменные процессы, передает слова Ивановой NEWS.ru. Ранее диетолог Алексей Калинчев рассказал, почему в последнее время стала популярна смузи-диета. Он также раскрыл, может ли напиток помочь сбросить лишний вес. Фото: unsplash.com