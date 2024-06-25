Врач назвала три продукта, отказ от которых меняет внешний вид человека

Врач Екатерина Волкова объяснила, почему сложно похудеть после 40 лет, и как сдвинуть вес с "мертвой точки", ограничив себя в употреблении трех продуктов.

Как пишет врач в своем Telegram-канале, есть два важных момента - снижение уровня эстрогенов и падение качества инсулина. Чем ниже уровень эстрогенов, тем сложнее похудеть. Что касается инсулина, то это гормон, который утилизирует глюкозу. "Свободной" глюкозы в крови становится больше, если качество инсулина снижается.

"Клетки "голодают". При этом нам хочется есть больше", - отметила Екатерина Волкова.



Кроме того, нужно учитывать, что с возрастом замедляется обмен веществ. В результате, организм настраивается на то, чтобы запасать энергию, а не тратить ее, как то было до 40 лет.

Вместо того, чтобы искать диеты и способы похудения, проводить над собой сомнительные эксперименты, врач посоветовала вспомнить о простых проверенных способах похудения, эффективность и безопасность которых доказана.

По словам врача, есть три продукта, количество которых стоит уменьшить в рационе. Речь о том, чтобы постараться минимизировать хлеб, сахар, есть меньше красного мяса, отдавая предпочтение рыбе и птице. Кроме того, важно перестать бояться ненасыщенных жирных кислот (это те же масла, орехи, несоленые семечки), включать в каждый прием пищи сложные углеводы, есть порядка 500 граммов овощей в день и спать 8-9 часов.