В чем польза медленного бега

Фитнес-тренеры, приверженцы ЗОЖ и врачи все чаще стали говорить о пользе медленного бега, подчеркивая, что он помогает максимально извлечь пользу от физических упражнений.

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Физиолог из Университета Англия Раскин, профессор Дэн Гордон заявил, что медленный бег способствует снижению артериального давления и укрепляет сердечную мышцу. Такая активность развивает «аэробную базу», помогая с каждым ударом сердца доставлять к ногам и легким максимум кислорода.

Медленным бегом называют темп движения, при котором можно комфортно разговаривать, пишет newkhakasiya.online.

В 2015-м в Дании провели исследование смертности среди бегунов в легком, среднем и быстром темпе, а также среди тех, кто не увлекается бегом. У поклонников легкого и среднего бега уровень смертности был ниже, чем у спринтеров и нелюбящих бег.

Неспешный бег улучшает силу и насосную мощность сердца. Такие занятия спортом являются профилактикой появления метаболических заболеваний, повышая устойчивость к инсулину, увеличивая плотность митохондрий в клетках и заставляя организм сжигать жир для выработки энергии.

Бегуны меньше устают и редко получают травмы. Они укрепляют психологическое здоровье, что помогает бороться с излишней эмоциональностью, депрессией и тревожностью. Кроме того, это способствует социализации, поскольку во время медленного бега можно вести беседу.

К бегунам, передвигающимся в медленном темпе, нет таких требований по преодолению скоростных рекордов и давления по улучшению показателей. Они могут тренироваться в группах и показывать больше прогресса, чем спринтеры.

Ранее фитнес-тренеры заявили, что после 40 лет нужно тренировать ловкость и выносливость.