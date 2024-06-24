В Роспотребнадзоре назвали пять правил правильного питания

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, которые помогут сделать питание полезным. Рекомендации размещены в Telegram-канале ведомства.

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Правило первое. Лучше ограничить употребление соленых продуктов, сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас, копченостей.

Правило второе - стараться не есть жирную пищу, не потреблять слишком много калорий.

Третье - заменить продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.

Четвертое - наслаждаться разнообразием. Большое количество полезных продуктов в вашем рационе сделают его более полноценным.

И пятое - даже если вы питаетесь за пределами дома, стоит отдать предпочтение здоровым блюдам.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в рационе должны присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые, молочные продукты средней жирности; масла, продукты, которые содержат белок.