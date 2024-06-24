Эксперт рассказал, как быть в безопасности на открытом воздухе в сильную жару

В жаркие летние дни находиться на улице может быть опасно. Вот о чем следует подумать, прежде чем выйти из дома в такую погоду.

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Сьюзан Йергин, эксперт по заболеваниям, связанным с жарой, объяснила, о чём каждый должен знать, прежде чем отправиться на прогулку в жаркую погоду, и как обезопасить себя в этом случае.

Время суток имеет значение, если вы собираетесь на пробежку или едете на работу пешком либо на велосипеде во время жары. Ниже всего риск неприятных последствий у тех, кто встаёт рано: солнце тогда не такое жаркое, а температура воздуха ниже.

Не забывайте, что организм также вырабатывает внутреннее тепло, когда вы активны: бежите ли вы или косите газон. При жаре ещё больше увеличивается приток тепла. Чем усерднее кто-то бежит или ездит на велосипеде, тем больше тепла он выделяет.

Обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью адаптироваться к более высоким температурам. В результате скорость потоотделения увеличивается, что позволяет активнее рассеивать тепло. Объём плазмы увеличивается, поэтому через ваше тело прокачивается больше крови, за счёт чего сердцу не приходится работать так активно. Поскольку ваша сердечно-сосудистая система работает более эффективно, ваше тело не нагревается так сильно. Вы также немного лучше удерживаете соль, что помогает удерживать воду в организме.

Но даже если вы акклиматизированы к 80-градусной (по Фаренгейту) погоде, вы можете быть не готовы к 95-градусной (по Фаренгейту) жаре.

У пожилых людей сердечно-сосудистая система уже не такая гибкая и мощная, как раньше, поэтому она работает не так эффективно, и механизмы потоотделения ухудшаются. Поэтому у них выше риск столкнуться с тепловым истощением или тепловым ударом.

Разумно выбирайте время суток для активности. Тренировками, работой во дворе и другими видами активного отдыха занимайтесь рано утром или поздно вечером. Когда на улице светит солнце, ищите места с тенью.

Пейте воду. Гидратация поддерживает больший объём плазмы, что помогает сердцу работать меньше и снижает общий риск возникновения тепловых заболеваний. Из воды также состоят ваши мозг и мышцы.

Слушайте своё тело. Если вы плохо себя чувствуете, вам жарко или вы не можете напрячься ещё сильнее, то останьтесь дома или сделайте перерыв.

Разумно выбирайте одежду. Носите одежду светлого цвета. Подойдут также рубашки с короткими рукавами и шорты.

Помните, что шлемы и спортивный инвентарь сохраняют тепло. Поэтому соблюдайте правила техники безопасности. Делайте перерывы для питья и находитесь на станциях охлаждения.

Хорошо высыпайтесь. Если вы можете спать под кондиционером и хорошо высыпаться ночью, то это снизит вероятность развития тепловых болезней.