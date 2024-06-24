Улучшается кожа, память и скорость мышления: нарколог объяснил пользу отказа от алкоголя

Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от алкоголя
Употребление алкоголя наносит серьезный вред здоровью. При этом, если полностью отказаться от спиртного, восстановительные процессы начинаются почти сразу.
«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.
К концу второй недели, по его словам, острые симптомы начнут утихать. Можно заметить улучшение сна, повышение энергии и уравновешенное настроение. Однако психологическое желание употребить алкоголь может продолжать беспокоить. Важно запастись терпением и, возможно, обратиться за поддержкой к специалисту. Первые две недели без алкоголя — большой шаг к оздоровлению, пишут "Известия".
«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметил специалист.
По его словам, на этом этапе улучшится качество кожи, волос и ногтей, начнется снижение веса. Концентрация, память и скорость мышления улучшатся.
«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — резюмировал врач.
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