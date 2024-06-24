Улучшается кожа, память и скорость мышления: нарколог объяснил пользу отказа от алкоголя

Употребление алкоголя наносит серьезный вред здоровью. При этом, если полностью отказаться от спиртного, восстановительные процессы начинаются почти сразу.

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«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.



К концу второй недели, по его словам, острые симптомы начнут утихать. Можно заметить улучшение сна, повышение энергии и уравновешенное настроение. Однако психологическое желание употребить алкоголь может продолжать беспокоить. Важно запастись терпением и, возможно, обратиться за поддержкой к специалисту. Первые две недели без алкоголя — большой шаг к оздоровлению, пишут "Известия".

«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметил специалист.



По его словам, на этом этапе улучшится качество кожи, волос и ногтей, начнется снижение веса. Концентрация, память и скорость мышления улучшатся.

«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — резюмировал врач.



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