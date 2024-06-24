Диетолог оценила вред кофе с молоком

Употребление кофе с молоком не оправдано с точки зрения правильного питания из-за содержащихся в напитке танинов, которые ухудшают всасывание минеральных веществ, заявила в беседе с aif.ru врач-диетолог Наталья Денисова. Однако, по ее словам, не стоит отказываться от напитка, так как необходимый для организма кальций можно получить из других продуктов.

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К тому же молоко — не единственный источник кальция в пище. Есть и другие, например, сыр, рыбные консервы, фасоль, — перечислила Денисова.



По ее словам, в день стоит выпивать не более 3-4 чашек кофе. Диетолог также порекомендовала отказаться от добавления сахара в напиток.

Онколог Сергей Родимов ранее призвал выбирать для приготовления свежемолотый кофе. Врач обратил внимание на то, что растворимый кофе содержит ароматизаторы и консерванты, которые повышают риск возникновения раковых заболеваний.

Биолог Ирина Лялина прежде предупредила, что в остатках кофейной гущи и влаге офисных кофемашин могут размножаться энтерококки. Она добавила, что вредные микроорганизмы способны выживать даже при высокой температуре воды и впоследствии вредить организму человека.