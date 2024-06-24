Названы пять продуктов, которые вредно есть каждый день

Употребление какого-либо продукта в большом количестве может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Диетологи считают, что питание не должно быть однообразным, иначе оно нарушит баланс и приведет к дефициту нутриентов. Информацию об этом опубликовали в Marieclaire.ru.

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Нельзя есть тунец каждый день, потому что в нем есть ртуть. Это вещество может накопиться в большом количестве в организме, что в дальнейшем негативно отразится на здоровье.

От каждодневного употребления фруктового смузи и сухофруктов тоже стоит отказаться, потому что в них содержится много сахара. Сюда относятся различные мюсли со злаками.

Консервированные помидоры и томатная паста имеют повышенную кислотность, а банка, в которой они хранятся, содержит синтетический эстроген бисфенол-А. Он приводит к таким заболеваниям, как диабет, ожирение, а также к проблемам с репродуктивной системой и сердечным заболеваниям, передает Marieclaire.ru.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, рассказала, что клубника действует как натуральное средство для поднятия настроения, является источником железа и способствует предотвращению головной боли благодаря содержанию компонентов, схожих с аспирином.