Раскрыты продукты, которые избавляют от жира в сосудах

Высокий уровень холестерина может быть опасен для сердечно-сосудистой системы. Вот какая еда в этом случае поможет.

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Авокадо. Он регулирует уровень полезного холестерина, избавляет от закупорки сосудов.

Яблоко. Оно богато антиоксидантами и клетчаткой, способствует снижению холестерина.

Зелёные листовые овощи. Помочь при высоком уровне холестерина могут брокколи, шпинат, спаржа.

Соя. Благодаря фитостеринам она снижает холестерин.

Яйца. В них много белка, и они не повышают уровень холестерина.

Бобовые. Они богаты клетчаткой и белком. В неделю для контроля веса и повышения уровня полезного холестерина рекомендуется употреблять две-три порции этих продуктов.

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Рыба. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови.

Оливковое масло. Оно очень полезно для сердца и сосудов и при этом не повышает уровень холестерина.

Орехи. В частности, миндаль. Он содержит полезные жиры и снижает холестерин.

Овёс. Он снижает уровень холестерина за счёт того, что в его составе много клетчатки.

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