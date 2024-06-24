Раскрыты продукты, которые избавляют от жира в сосудах
Высокий уровень холестерина может быть опасен для сердечно-сосудистой системы. Вот какая еда в этом случае поможет.
Авокадо. Он регулирует уровень полезного холестерина, избавляет от закупорки сосудов.
Яблоко. Оно богато антиоксидантами и клетчаткой, способствует снижению холестерина.
Зелёные листовые овощи. Помочь при высоком уровне холестерина могут брокколи, шпинат, спаржа.
Соя. Благодаря фитостеринам она снижает холестерин.
Яйца. В них много белка, и они не повышают уровень холестерина.
Бобовые. Они богаты клетчаткой и белком. В неделю для контроля веса и повышения уровня полезного холестерина рекомендуется употреблять две-три порции этих продуктов.
Рыба. В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови.
Оливковое масло. Оно очень полезно для сердца и сосудов и при этом не повышает уровень холестерина.
Орехи. В частности, миндаль. Он содержит полезные жиры и снижает холестерин.
Овёс. Он снижает уровень холестерина за счёт того, что в его составе много клетчатки.
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