Врачи рассказали о еде, которая чистит организм от шлаков и предотвращает рак

Специалисты считают клетчатку лучшим средством профилактики многих заболеваний. Пищевые волокна в рационе помогают в профилактике онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Информация об этом появилась на портале «Здоровое-питание.рф».

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— Богатые клетчаткой фрукты, овощи, зелень, бобовые, цельнозерновые продукты помогают чистить организм от токсинов, выводя яды из организма, а также обладают противоопухолевыми свойствами, — говорится на сайте «Здоровое-питание.рф».



Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно есть чеснок, тыкву, спаржу, капусту, шпинат. Также стоит включить в рацион груши, сливы, продукты из цельного зерна и льняное семя.

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