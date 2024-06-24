Доктор напомнил, что бульон важно включать в свой ежедневный рацион

Суп-бульон важно включать в свой ежедневный рацион питания, потому что это блюдо принесет пользу для здоровья. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов, передает Pravda.Ru.

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Эксперт уточнил, что бульон считается частью общего дневного объема потребляемой жидкости. По его словам, он не только утоляет жажду, но и является важным источником питательных веществ, которые нужны для поддержания здоровья.

«Это не просто вода, она обладает определенными химическими свойствами, то есть калорийностью, химическим составом и так далее,» — отметил Богданов.



Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что пожилым людям не стоит есть наваристые бульоны, потому что они могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек, а также повысить риск развития инсульта и инфаркта. Кроме того, она советует им отказаться от горохового, фасолевого, грибного и молочного супа, потому что они трудно перевариваются и могут вызвать брожение.