Врач-остеопат рассказал об опасности неправильного выполнения некоторых упражнений

Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал о пяти упражнениях, которые могут быть опасны для здоровья. Одним из них является подъем прямых ног из положения лежа. При нарушении техники нагрузка поступает на поясницу, а не на пресс и это может привести к травме.

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Стояние на лопатках (упражнение «березка») может быть опасно, так как вызывает повышенную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Так что при наличии болезней шеи и позвоночника его лучше не выполнять.

Врач рекомендует при формировании программы физических нагрузок проконсультироваться с врачом и другими специалистами, которые смогут подобрать оптимальный набор упражнений без вреда для здоровья.

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