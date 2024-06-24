Доктор предупредил об опасности чая в пакетиках-пирамидках

Врач Умнов: из-за чая в пирамидках могут развиться воспаление тканей и рак. Пакетированный чай большинство любителей этого напитка вообще не воспринимают. Считается, что это изначально продукт низкого качества. Теперь выясняется, что чай в пакетиках может быть ещё и крайне опасным для здоровья. Речь идёт о чае, который фасуют в пластиковые пакетики-пирамидки. Вот что может грозить любителям этого напитка.

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Что не так с пакетиками-пирамидками

Исследования показали, что при заваривании наночастички пакетика попадают в организм, рассказал хирург Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения. Причём выводится только часть из них, остальные накапливаются в клетках, предупредил он.

Чем это опасно

При постоянном употреблении частиц от пластиковых пакетиков в организме становится слишком много. Это грозит:

воспалением тканей;

аутоиммунными заболеваниями (например, склеродермия);

мутацией клеток и, как следствие, раком, пояснил хирург «Российской газете».

Как защитить себя от микропластика

Человек съедает до 5 г пластика в неделю. Он попадает к нам в организм с пищей и напитками. По словам учёных, такое количество пластика может отразиться на здоровье человека и даже его потомков.

Вот несколько способов снизить влияние микропластика на своё здоровье, помимо отказа от чайных пакетиков-пирамидок: