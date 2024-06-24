Врач рассказала, можно ли похудеть во сне

Врач Царёва: за ночь можно похудеть на 1,5 кг. Тайная мечта многих худеть, не вставая с дивана, не такая уж несбыточная. Оказывается, сбросить лишнее можно во сне. Рассчитывать на многое, правда, не приходится, но минус кило — тоже результат. Правда, у такого способа похудения есть нюансы. Вот как надо спать, чтобы похудеть во сне.

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Почему мы худеем во сне

Как предполагают учёные, всё дело в гормонах, рассказала сомнолог Елена Царёва. Во сне вырабатывается тестостерон, который перерабатывает жир в энергию. Расщепление происходит в том числе на воду. Если она испаряется больше, за ночь вполне реально скинуть 1–1,5 кг, отметила врач. Проверить это легко: достаточно взвеситься до отхода ко сну и наутро.

Когда не получится похудеть во сне

Скинуть вес во сне можно при одном условии: сон должен быть качественным, добавила Царёва. Дело в том, что гормоны, способствующие похудению, вырабатываются во время глубокого сна. Индивидуальная норма сна у каждого разная, но если спать меньше четырёх часов, ни выспаться, ни похудеть во сне точно не получится.

Что будет с весом, если мало спать

Эффект может быть ровно противоположным — вес не уйдёт, а прибавится, предупредила сомнолог в эфире радиостанции «Говорит Москва». После сна меняется баланс гормонов, которые отвечают за сытость и голод, — лептина и грелина. Люди, которые мало или плохо спят, чаще совершают ночные набеги на холодильник. Причём им хочется не яблоко или огурец, а чего-нибудь вредного.