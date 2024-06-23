В Калмыкии на чемпионате по бегу погиб участник
Участник чемпионата по бегу "Адык-Ультра-Трейл", который проходил в Калмыкии при 40-градусной жаре в рамках фестиваля барханов, погиб во время прохождения дистанции 21 км. Об этом сообщили на сайте проекта "Ultra 100", одного из организаторов мероприятия.
Фестиваль барханов открылся в Калмыкии чемпионатом по бегу "Адык-Ультра-Трейл" 16 июня. Площадка объединила любителей экстремального бега из 50 регионов России. Как сообщали организаторы, в республике в эти дни установилась жара выше 40 градусов в тени, за здоровьем бегунов и отдыхающих следили группы медработников.
"На нашем старте "Адык Ультра" произошла трагедия. Во время прохождения дистанции 21 км погиб Руслан Кадыров. Сложно в это поверить и подобрать слова поддержки. Команда "Ultra 100" выражает глубокие соболезнования родным и близким Руслана", - говорится в сообщении.