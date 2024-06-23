В Калмыкии на чемпионате по бегу погиб участник

Участник чемпионата по бегу "Адык-Ультра-Трейл", который проходил в Калмыкии при 40-градусной жаре в рамках фестиваля барханов, погиб во время прохождения дистанции 21 км. Об этом сообщили на сайте проекта "Ultra 100", одного из организаторов мероприятия.

Фестиваль барханов открылся в Калмыкии чемпионатом по бегу "Адык-Ультра-Трейл" 16 июня. Площадка объединила любителей экстремального бега из 50 регионов России. Как сообщали организаторы, в республике в эти дни установилась жара выше 40 градусов в тени, за здоровьем бегунов и отдыхающих следили группы медработников.