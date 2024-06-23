Кардиологи напомнили о важности летнего отдыха

Кардиологи напомнили волгоградцам о важности летнего отдыха
Летние отпуска – отличное время, чтобы не только как следует отдохнуть, но и позаботиться о здоровье сердца.
Вот несколько причин, почему летний релакс полезен для сердечно-сосудистой системы.
Снижение стресса: Теплые дни и время на природе способствуют снижению уровня стресса и улучшению нервной системы. А меньше стресса — это здоровое сердце!
Активность: Плавание, свежий отдых, пешие и велопрогулки помогают поддерживать сердце в тонусе и улучшать кровообращение.
Питание: Лето — сезон свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сердечную мышцу.
Солнце: Витамин D, который вырабатывается под воздействием солнечного света. Он улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет.
Время для себя: Летнее расслабление позволяет восстановить силы, улучшить сон и общее самочувствие. Все эти составляющие положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Не забывайте о важности отдыха и следите за состоянием здоровья, советуют медики волгоградского кардиоцентра.