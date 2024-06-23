Кардиологи напомнили о важности летнего отдыха

Летние отпуска – отличное время, чтобы не только как следует отдохнуть, но и позаботиться о здоровье сердца.

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Вот несколько причин, почему летний релакс полезен для сердечно-сосудистой системы.

Снижение стресса: Теплые дни и время на природе способствуют снижению уровня стресса и улучшению нервной системы. А меньше стресса — это здоровое сердце!

Активность: Плавание, свежий отдых, пешие и велопрогулки помогают поддерживать сердце в тонусе и улучшать кровообращение.

Питание: Лето — сезон свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сердечную мышцу.

Солнце: Витамин D, который вырабатывается под воздействием солнечного света. Он улучшает работу сердца и укрепляет иммунитет.

Время для себя: Летнее расслабление позволяет восстановить силы, улучшить сон и общее самочувствие. Все эти составляющие положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Не забывайте о важности отдыха и следите за состоянием здоровья, советуют медики волгоградского кардиоцентра.