Почему на работе лучше есть в одиночку

Эксперты уверены, что лучше отказаться от обеденного перерыва в компании коллег, передает издание The Voice.

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Этот совет актуален именно для тех, кто пытается сбросить лишние килограммы. Проведенный учеными эксперимент показал, что женщины потребляли в разы больше калорий во время совместных обедов. В среднем за один прием пищи они съедали на 150 калорий больше, чем в одиночку, и набрали четыре килограмма за год.

Профессор Сюзанна Хиггс считает, что это связано с животными инстинктами: во время трапезы в компании человек неосознанно пытается получить большую порцию, чем остальные.

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Кроме того, от потребления пищи отвлекает общение, из-за чего приглушается чувство насыщения.

Специалисты советуют тщательно следить за размерами порций во время обеда, если отказаться от приема пищи в компании не представляется возможным.