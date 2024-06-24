Как пережить магнитные бури и какими они будут в июле

В начале июля 2024 года Землю ожидает продолжительная магнитная буря. Учёные предсказывают начало этого явления уже на первой неделе месяца. Обычно оно не представляет серьёзной угрозы, но может ухудшить самочувствие людей, чувствительных к погоде. Рассказываем, когда следует ожидать магнитные бури в июле, какой силы они будут и как легче пережить возмущения геомагнитного поля.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое вызывает нарушение его обычного состояния. Продолжительность данного явления может колебаться от пары часов до нескольких дней. Магнитные бури напрямую связаны с космической погодой, которая, в свою очередь, зависит от активности Солнца, проявляющейся в виде солнечных вспышек. Эти бури способны вывести из строя электроприборы, оказать влияние на работу спутников и даже сказаться на самочувствии людей.

Существует классификация магнитных бурь, которая включает следующие уровни интенсивности:

G1 – слабые/незначительные;

G2 – средние/умеренные;

G3 – сильные;

G4 – тяжёлые;

G5 – экстремально сильные.

Магнитные бури в июле

В начале июля 2024 года ожидается затяжная магнитная буря, предупреждают ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Солнечный шторм, который будет продолжаться два дня - 6 и 7 июля, не будет обладать высокой мощностью, и геомагнитное возмущение ожидается на уровне G1.

До конца июля метеорологи не прогнозируют новых магнитных штормов. После серии солнечных взрывов скорость и плотность солнечного ветра вернулись к норме, и геомагнитная активность находится в состоянии покоя.

Как ранее сообщали ученые из Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, 2024 год обещает быть активным в плане магнитных бурь. Максимум солнечной активности и, соответственно, магнитных штормов наблюдался в мае и июне, после чего активность пошла на убыль.

Как перенести магнитные бури

Следите за физическим здоровьем: регулярно занимайтесь физическими упражнениями, обеспечьте себе качественный сон и достаточный отдых, питайтесь правильно и пейте достаточное количество воды, следите за количеством витаминов и минералов в организме.

Поддерживайте психоэмоциональное равновесие: обращайтесь за помощью к близким или психологам, если чувствуете себя напряженно, попробуйте способы релаксации, такие как дыхательные упражнения или медитация, по возможности избегайте стресса и сохраняйте спокойствие.

Проводите время на природе: гуляйте на свежем воздухе, наслаждайтесь солнечным светом и природой, включите спокойную музыку для релаксации, занимайтесь любимым хобби или делом, которое приносит вам удовольствие.

Дополнительно: соблюдайте режим работы и отдыха, подключайте даже простые дыхательные техники, пейте достаточное количество воды, восстановите биоритмы и снизьте любую нагрузку на организм, прибегните к ароматерапии, можно принимать профилактические дозы препаратов магния, принимать ванны с морской солью или хвойным экстрактом.