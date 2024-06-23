Что такое кортизоловый живот и почему он появляется

Причиной стойкого жира на животе может быть отнюдь не поздний ужин и калорийный десерт, а стресс. При высоком уровне гормона стресса в течение продолжительного времени вокруг желудка может накапливаться висцеральный жир.

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«Кортизол, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс, играет ключевую роль в регулировании различных физиологических процессов, включая обмен веществ и накопление жира», — рассказал диетолог Римас Гейга в беседе с Yahoo UK.



Чтобы избавиться от кортизолового живота, сперва придется поработать над стрессоустойчивостью. Наличие дружеских связей, регулярная физическая активность и полноценный сон врачи считают немаловажными ее компонентами. При этом специалисты отмечают, что постоянное эмоциональное напряжение предсказуемо влияет на предпочтения в питании. Заедаете ли вы стресс сладким или просто перекусили на ходу — живот может увеличиться еще больше.