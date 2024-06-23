Диетолог Джесси Федер посоветовал включить в рацион кефир и йогурт, чтобы устранить вздутие живота и ускорить метаболизм. По словам эксперта, первый напиток богат пребиотиками и полезными бактериями, передает издание She Finds.

Диетолог добавил, что кефир можно употреблять не только в классическом виде, но и использовать его в качестве основы для коктейлей. Йогурт при этом лучше брать без добавок, а если хочется сладкого, то мешать его с натуральными фруктами и ягодами, отметил Федер.

"Включить йогурт в ежедневный рацион очень просто. Его можно есть как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с ягодами и фруктами", — отметил диетолог.



Помимо прочего, йогурт содержит огромное количество живых культур полезных бактерий, которые важны для кишечной флоры. Такие же функции способен выполнять и кефир, добавил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что смородина является ценной, часто незаслуженно забытой ягодой, которая растет в естественных условиях и считается экологически чистой. По ее словам, смородина улучшает состояние кишечника и является подкормкой полезной микробиомы. Диетолог добавила, что смородина понижает уровень мочевой кислоты в крови и уменьшает воспаления.