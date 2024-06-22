Эти 5 трав и специй улучшают здоровье кишечника

Эксперт по питанию Мэтт Вебстер составил список лучших трав и специй для правильной работы кишечника.

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Корица. Она обладает противовоспалительным действием и пребиотическими свойствами, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике и помогают облегчить проблемы с пищеварением. Специя также помогает снизить кислотность желудка.

Имбирь. Он предотвращает метеоризм и выводит излишки газа из пищеварительной системы. Продукт также уменьшает сокращения кишечника, расслабляя мышцы и облегчая прохождение пищи.

Куркума. Эта специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она помогает пищеварению, успокаивает пищеварительный тракт, уменьшает боль в животе, облегчает изжогу.

Орегано. Антимикробные свойства специи помогают очистить кишечник и устранить любые бактериальные или грибковые инфекции.

Семена фенхеля. Они способствуют выработке желудочного сока и часто используются в качестве вспомогательного средства для пищеварения после ужина. Семена фенхеля содержат большое количество клетчатки, которая защищает толстую кишку и облегчает запоры. Их противовоспалительные свойства помогают успокоить отёк или раздражение кишечника.

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