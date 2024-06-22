Хороший веник и полынь: как правильно париться в бане

14 июня все любители попариться отмечают Международный банный день. Дата приурочена ко дню памяти врачевателя Агапита Печерского, который применял пар и веники в качестве одного из способов лечения разных болезней. «Вечерняя Москва» узнала у опытного банщика Александра Бочарова, как нужно проводить оздоровительные процедуры.

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В бане очень важна подготовка, поэтому париться с веником нужно только со второго захода. В первый надо просто посидеть, полежать на пологе, чтобы тело прогрелось и подготовилось к полноценным процедурам. Между заходами стоит сделать небольшой перерыв, чтобы нормализовать сердцебиение и восполнить потерю влаги организмом, выпив несладкий компот или чай.

После этого можно париться: обратите внимание на позу, чтобы она была максимально удобной для вашего расслабления. Чтобы не навредить организму, банные процедуры не стоит проводить дольше двух часов. И помните — во всех случаях ухудшения самочувствия, одышки, малейшего дискомфорта и головокружения немедленно покиньте парную. Также не допускайте резкого нагрева и охлаждения организма.

Лучший вариант после парной — легкий контрастный душ. Идти под ледяную воду не стоит, прыгать в холодный бассейн — это слишком сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Переждите минутку-две, а потом окунайтесь. В русской бане действует правило 60 на 60, то есть при влажности 60 процентов температура в парилке тоже должна быть такой же. Если поднимать температуру при той же влажности, появляется опасность теплового удара.

Если вы идете в баню один, то удобнее вам будет в позе кучера — для этого нужно сесть на доски, накрытые полотенцем, и похлопать себя веником. Сначала поглаживающими движениями по ногам, торсу и спине, а затем похлестывающими. После этого можно на пару секунд прижимать веник к телу, делая компресс. Это позволит расслабить забитые мышцы и улучшить кровоток.

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Войлок вам в руки

Если не знаете, какие лучше аксессуары для бани выбрать, обратите внимание на войлочные и фетровые изделия. Это шапки — сейчас их делают очень красивыми и удобными, варежки, тапочки, лежаки. Они хорошо охраняют тело от нагретого дерева, при этом «съедают» лишний жар и дают возможность продлить время пребывания в бане без вреда для организма. Да и цена вас точно порадует: шапка — от 170 рублей, лежак — 450.

Мыло с начинкой

Вместо обычного геля для душа возьмите в баню натуральное мыло. Сейчас его очень много самого разного. Его производят и частные мыловарни — цена будет повыше, и большие компании. Большой ассортимент предлагают крымские производители. Можно выбрать мыло с оливковым маслом, с самыми разными эфирами трав, с люфой, водорослями, с сакской грязью. На любой вкус и потребности. Цена: от 120 рублей.

И массаж, и аромат

Если хочется более мягкого массажного эффекта, то веник можно выбрать из трав. Прекрасная альтернатива. Бывают веники из какого-то одного растения, а бывают — комбинации из нескольких трав. Иногда в них добавляют древесные элементы — дубовые, березовые веточки. Они сочетают в себе пользу и аромат трав с прочностью и массажным эффектом от веток. Самые полезные и популярные: из полыни, крапивы, зверобоя, смородины и мелиссы, пижмы, донника, ромашки. Веник из полыни снимает боль, действуя как анальгетик, и проясняет память, из зверобоя — успокаивает и укрепляет сердце, заживляет раны и избавляет от простуд. Веник из смородины и мелиссы является витаминным коктейлем для кожи с бодрящим ароматом. Кстати, если у вас бессонница, воспользуйтесь веником из ромашки.

А мочалка не простая

Естественно, большинство женщин любят баню за то, что она помогает им бороться с целлюлитом, лишними сантиметрами и делает кожу упругой и нежной. А помогает в этом целый спектр самых разных приспособлений. Например, мочалку можно выбрать не синтетическую, а из люфы (от 290 рублей), лыковую (от 80 рублей), из бересты. Все эти натуральные материалы великолепно очищают кожу. Массажные варежки из различных натуральных материалов (от 140 рублей) также вам в помощь. Интересным вариантом станет вязаная варежка из сезаля (от 190 рублей): грубоватое волокно чудесно распаривает тело.

Запасаемся полынью

Заядлые банщики знают, что пар должен быть не только горячим, но и целебным. Таким его делают как раз запарки из трав. Они продаются на специализированных сайтах и у частников. Это засушенные пучки полыни, лаванды, донника, эвкалипта, мяты, душицы, мелиссы. Один пучок стоит примерно 200 рублей, его хватает на два захода — травку равномерно распределяют по стенам бани, она под паром начинает давать великолепный запах.

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Уход и еще раз уход

В бане мы должны максимально использовать время и возможность, чтобы напитать кожу, получить заряд молодости и красоты. Сейчас производители предлагают для ухода, например, соляные и сахарные скрабы (от 350 рублей). Частички смешаны с маслами, они приятно очищают кожу и, растворяясь, питают ее. Кофейный скраб не менее эффективен. Его можно сделать в домашних условиях, смешав, например, гущу с медом. Не забудьте про маски для лица, в которые можно добавлять масло виноградной косточки.

Есть в чем щеголять

В парную стоит взять простыню — вафельную (от 700 рублей), льняную (от 800 рублей) или любую другую. Она очень хорошо впитывает влагу и удобна после парилки. Также для банщиков есть целый ряд удобных нарядов — например, килты (от 700 рублей) на резинках и липучках. Как для мужчин, так и для женщин. Они очень удобны при банных процедурах после парения. Для женщин также предлагаются стильные наборы — халат с шапочкой либо килт с головным убором от 1000 рублей.

Сам себе массажист

Не каждый раз возможно попасть в руки профессионала, но самостоятельно мы всегда можем использовать вспомогательные средства, например, массажные щетки, деревянные с ручкой и без — от 250 рублей с натуральной щетиной или пластиковые щеточки — шипы хорошо стимулируют кровоток. В копилку пойдет и бамбуковый массажный веник (от 350 рублей) — снимает напряжение с тела. Пригодятся и массажные баночки (от 210 рублей за набор). Действуя по принципу вакуума они хорошо стимулируют кровообращение, помогают избавиться от лишних сантиметров.

Максимальный комфорт

Если хочется, чтобы аромат трав сопровождал вас не только в бане, можно запастись ароматной подушкой. Вещь полезная во всех смыслах. Наполнители самые разные — лаванда, душица, мелисса и другие. Ее можно брать с собой в баню под голову — при нажатии подушка дает нежный аромат. Бывают в форме как мини-подушек, так и валиков, и ортопедических форм. Засыпать с такой — одно удовольствие. Цена: от 200 рублей.

Тапочки всегда с собой

Обувь в бане тоже имеет значение. Можно, конечно, не заморачиваться и взять с собой простые шлепанцы из пластика для пляжа, дачи. Если же хочется максимально расслабить ступни ног, то присмотритесь к обуви из того же войлока и фетра (от 350 рублей). В них нога максимально в естественном положении, и после парилки материал продолжает держать тепло. Также подойдут шлепанцы с бамбуковой стелькой (от 450 рублей).

На любой вкус

Существует множество разновидностей бань, и каждый москвич может себе выбрать по вкусу. Сейчас в комплексах есть сразу и финская сауна — она горячая и сухая, и турецкий хамам с мыльным массажем — с влажным и мягким паром. И, само собой, русская баня на дровах — привычная, родная, с веничком и парком. Сейчас банные комплексы предлагают огромный спектр услуг помимо парения. Тут и поесть можно, и фитотерапию испробовать (пар с различными травами). И, конечно, воспользоваться услугами профессионального парильщика. Цена: от 2000 рублей за 3 часа на человека.

Внимание, веник!

Конечно, баня без веника — пар на ветер. По сути это массажер, который стимулирует кровоток и ускоряет вывод токсинов из организма. Внимательно отнеситесь к растению, из которого сделан веник. Например, березовый кожу мягко распаривает, дает противовоспалительный эффект. Дубовый будет пожестче, но при этом намного прочнее березового и «работает» дольше. Из-за плотности и разлапистости хорошо «загребает» пар и отлично прогревает тело. Эвкалиптовый веник, как и липовый, — прекрасен во всем. Тут и эфирные масла, которые избавляют от простуды и кашля и питают кожу. Цена: от 300 рублей.

ГЕРОДОТ УТОЧНЯЕТ

Согласно древнегреческому историку-летописцу Геродоту, первая баня появилась еще в эпоху племенных общин для гигиенических целей. Геродот еще в V веке до нашей эры посетил территорию племен, населявших Северное Причерноморье, и подробно описал баню, которая напоминала хижину-шалаш, с установленным в ней чаном, куда бросали раскаленные докрасна камни.

Уже потом бани появились в Древнем Риме, правители которого распространили их на завоеванных территориях Западной Европы.