Эксперты дали семь советов, которые помогают быстро избавиться от усталости

Эксперты дали 7 советов, которые помогают быстро избавиться от усталости
Причиной усталости может быть множество факторов, например, недостаток сна, недосып, неправильное питание. Специалисты Национальной службы здравоохранения перечислили несколько способов, с помощью которых можно быстро почувствовать себя бодрее.
Что поможет быстро избавиться от усталости?
- Регулярное питание и здоровые перекусы каждые три-четыре часа, а не редкие обильные приёмы пищи.
- Регулярная физическая нагрузка.
- Снижение веса, если вы имеете лишний вес.
- Хороший сон: ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день.
- Избегать кофеина вечером, если у вас проблемы со сном.
- Снижение стресса.
- Пить больше воды.
Также эксперты перечислили продукты, которые могут быть полезны при хронической усталости. Это:
- источники витамина В12: моллюски, мидии, крабы, молочные продукты, яйца;
- источники фолиевой кислоты: темно-листовая зелень, бобовые, цитрусовые;
- источники витамина С: клубника, киви, сладкий перец, апельсины, брокколи, помидоры;
- источники магния: орехи и семена, бобовые, цельнозерновые продукты;
- источники цинка: устрицы, красное мясо, птица, моллюски, бобовые.