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Эксперты дали 7 советов, которые помогают быстро избавиться от усталости

Причиной усталости может быть множество факторов, например, недостаток сна, недосып, неправильное питание. Специалисты Национальной службы здравоохранения перечислили несколько способов, с помощью которых можно быстро почувствовать себя бодрее.

Эксперты дали семь советов, которые помогают быстро избавиться от усталости
©  Чемпионат.com

Что поможет быстро избавиться от усталости?

  • Регулярное питание и здоровые перекусы каждые три-четыре часа, а не редкие обильные приёмы пищи.
  • Регулярная физическая нагрузка.
  • Снижение веса, если вы имеете лишний вес.
  • Хороший сон: ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день.
  • Избегать кофеина вечером, если у вас проблемы со сном.
  • Снижение стресса.
  • Пить больше воды.

Также эксперты перечислили продукты, которые могут быть полезны при хронической усталости. Это:

  • источники витамина В12: моллюски, мидии, крабы, молочные продукты, яйца;
  • источники фолиевой кислоты: темно-листовая зелень, бобовые, цитрусовые;
  • источники витамина С: клубника, киви, сладкий перец, апельсины, брокколи, помидоры;
  • источники магния: орехи и семена, бобовые, цельнозерновые продукты;
  • источники цинка: устрицы, красное мясо, птица, моллюски, бобовые.
ЗОЖ