Эксперты дали семь советов, которые помогают быстро избавиться от усталости

Причиной усталости может быть множество факторов, например, недостаток сна, недосып, неправильное питание. Специалисты Национальной службы здравоохранения перечислили несколько способов, с помощью которых можно быстро почувствовать себя бодрее.

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Что поможет быстро избавиться от усталости?

Регулярное питание и здоровые перекусы каждые три-четыре часа, а не редкие обильные приёмы пищи.

Регулярная физическая нагрузка.

Снижение веса, если вы имеете лишний вес.

Хороший сон: ложиться спать и вставать утром в одно и то же время каждый день.

Избегать кофеина вечером, если у вас проблемы со сном.

Снижение стресса.

Пить больше воды.

Также эксперты перечислили продукты, которые могут быть полезны при хронической усталости. Это: