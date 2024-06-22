При каких условиях кофе резко снижает холестерин

Если пить холодный кофе, добавив в него апельсиновый сок, можно резко снизить холестерин. Об этом заявили врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. Разговор состоялся на Первом канале.

Как пояснили эксперты, в горячем кофе есть вещества, которые повышают уровень холестерина. А если готовить кофе при низкой температуре, их в напитке почти не остаётся. Холестерин падает стремительно, приводит мнение врачей Lenta.ru.

Напиток станет ещё полезнее, если в него добавить апельсиновый сок, так как этот фрукт тоже обладает свойством снижать холестерин.

Ранее стало известно, что приготовленные особым способом помидоры снижают холестерин. По мнению диетолога, благотворно на сердце и сосуды влияют вяленые томаты.