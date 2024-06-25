Фитнес-эксперт дал советы по выбору обуви для бега

На днях в Москве выбрали самые популярные зоны отдыха с подходящей инфраструктурой для занятий бегом. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, с чего начать тренировки, а также при каких проблемах со здоровьем бегать категорически нельзя.

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Лето – период тренировок на улице, и, даже несмотря на дождливую погоду, количество занимающихся не снижается. Как несложно догадаться, большинство людей отдают предпочтение бегу как одному из самых доступных занятий: вроде купил себе кроссовки – и вперед.

Но так ли все просто с бегом и всем ли он подходит? Самое главное, что нужно понять будущему бегуну, – какую цель от занятий он ставит перед собой. Как правило, многие начинают бегать с целью снижения лишнего веса тела, при этом сильно рискуя повредить коленные суставы или позвоночник. Кто-то ставит перед собой более глобальные цели: подготовится к сдаче норм ГТО или участие в одном из регулярных забегов и марафонов.

И только незначительное количество бегает для поддержания здоровья, серьезно себя не перегружая.

В любом случае вне зависимости от целей и задач в первую очередь важно подобрать правильную обувь, кроссовки – как главный инструмент для тренировок.

Выбор кроссовок зависит от ряда факторов: покрытие, по которому вы бегаете, и возможных противопоказаний, которые необходимо учитывать.

Например, различают три основных вида покрытия:

Резиновое на стадионах;

Грунт;

Асфальт.

При тренировках на стадионе используют специальные кроссовки с шипами. В таких еще занимаются легкоатлеты. Но, как правило, такая обувь необходима при беге с ускорениями. То есть когда вы работаете на четко выраженный результат в легкой атлетике. Среднестатистическому любителю физактивности, который не планирует выступать на такого уровня соревнованиях, шиповки не нужны. Достаточно купить беговые кроссовки для асфальта или даже фитнеса. Резиновое покрытие на стадионе само по себе амортизирует нагрузку, поэтому таких кроссовок будет более чем достаточно.

Соответственно, если мы говорим о беге по асфальту, то здесь нужно покупать кроссовки именно для данного покрытия. Причем обычно даже при беге на короткие дистанции лучше отдать предпочтение "марафонкам" – виду кроссовок, которые обладают специальной подошвой, смягчающей приземление и улучшающей отталкивание от покрытия. Также такие кроссовки максимально легкие, что позволяет легче переносить нагрузку.

Если же мы говорим о беге по грунту (по сути, это любое покрытие вне асфальта, от лесной тропы до мелкого гравия), то здесь тоже нужны кроссовки с особенной подошвой. Она обладает хорошим "зацепом", а также устойчива к повреждениям от камней или веток. Сами же кроссовки сделаны из более прочного материала, чтобы лучше сидеть на ноге, а также защищать стопу от попадания мелких камней, песка, грязи и воды. Да, в таких кроссовках бегать не так легко, как в "марафонках", но и дистанции на таком покрытии существенно меньше.

При этом нужно понимать, что выбор кроссовок – важное мероприятие, поэтому брать первую попавшуюся модель не стоит, особенно если у вас есть проблемы с ногами (плоскостопие, вальгусная стопа). Также надо внимательно отнестись к выбору тем, у кого есть избыток веса тела.

Чтобы решить эту задачу, я рекомендую посетить врачей-ортопедов: они помогут подобрать обувь с учетом индивидуальных особенностей, а также под характерный вид нагрузки.

Важно: я категорически не рекомендую бегать людям при избытке веса тела. Как правило, если это ожирение второй степени и выше.

Да, бег является прекрасным инструментом в борьбе с лишним весом, но колоссальная нагрузка на суставы и позвоночник во время тренировки может спровоцировать серьезные травмы со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Но это не повод отказываться от занятий, просто на начальных этапах попробуйте, например, "северную ходьбу". Благодаря наличию палок нагрузка на ОДА будет существенно меньше, а эффективность тренировок – практически как при беге.

К слову, если вы новичок, то рекомендую начинать тренировки с двух-трех сессий в неделю по полчаса. Если вам сложно бегать даже в легком темпе, чередуйте 5-минутные сессии пробежки с минутной ходьбой – и так, пока не выйдете на 45-минутные.

Если вы будете быстро развиваться в беге и у вас появятся амбиции проходить все более серьезные дистанции, то лучше позаниматься с профессиональным тренером. Его задача будет научить вас не только правильно пробегать длинные дистанции: он научит правильно дышать, питаться, выстраивать график тренировок и отдыха, подготовит ко всем неожиданностям при проходе больших расстояний. Ведь бег – это серьезная нагрузка, требующая грамотного подхода, поэтому и отнестись к ней нужно со всей серьезностью.