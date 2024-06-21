Фитнес-тренер рассказал о пользе стритлифтинга

Фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о том, чем полезен стритлифтинг. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Он отметил, что в этот вид активности входят отжимания и подтягивания. «Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, в то время как отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Вместе эти упражнения создают сбалансированную силовую тренировку для верхней части тела», — заявил Калагур.

Специалист также подчеркнул доступность стритлифтинга. «Турники и брусья можно легко найти в парках, на детских площадках или в спортивных залах», — добавил Калагур.



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