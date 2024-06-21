Как похудеть без стресса

Наступило долгожданное лето и сезон отпусков официально можно считать открытым. На курорте каждый хочет блеснуть своей хорошей формой, но что делать, если заветные килограммы никуда не ушли, а из-за горящих дедлайнов времени на спорт и диеты совсем нет?

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О необычном способе детокса и похудения на основе морских организмов нам рассказал Николай Ковалёв — доктор биологических наук, эксперт бренда «Доктор Море».

Сила очищения

Детокс — «генеральная уборка» для организма. Он помогает избавиться от шлаков и токсинов, накопившихся за зиму, препятствующих нормальному обмену веществ, корректной работе желудочно-кишечного тракта и выводу лишнего из организма. Поэтому на очистке организма необходимо заострить особое внимание в вопросе похудения.

Сегодня наука предлагает множество эффективных и безопасных решений для детоксикации. Одно из наиболее любопытных детокс-открытий — это морские гидробионты.

Что же такое морские гидробионты, и чем они полезны

Мировой океан населяют более 160 тысяч видов живых существ. Благодаря умению адаптироваться в различных условиях окружающей среды, некоторые морские животные и растения вырабатывают ценные вторичные метаболиты, не характерные для наземных обитателей и обладающие высокой биологической активностью. Эффективность лечебных свойств обитателей подводного мира была доказана десятками лет успешного применения в различных областях медицины.

Как это работает

Сегодня во всём мире отмечается рост интереса специалистов к препаратам на основе хитина ракообразных, его производным и возможностям их использования в различных областях медицины. Производные хитина обладают иммуномодулирующим, адъювантным, противомикробным, фунгистатическим, противоопухолевым, радиозащитным, противовоспалительным, липотропным, антихолестеринемическим действием.

Хитозан — натуральный полимер, полученный из панциря камчатского краба, действует по принципу «связывает и выводит». Он блокирует калории, получаемые из жирной пищи, не позволяя лишним жирам усваиваться, и выводит их из организма естественным путём.

Конечно, жиры важны в рационе человека. Без них наша гормональная система будет работать неправильно, мозг начнёт испытывать нехватку питания, а организм — недополучать достаточного количества кислорода. Однако существуют и некачественные жиры, например, трансжиры из магазинной выпечки, пальмовое масло в продуктах и просто излишнее потребление жиров, от которых организму лучше сразу избавляться.

Одна молекула хитозана выводит из организма жир в 10–12 раз больше своего молекулярного веса. Благодаря такому уникальному свойству это вещество активно применяют в диетотерапии для снижения веса.

Бурые водоросли характеризуются уникальным составом природных биоактивных соединений, которые сегодня широко востребованы как в пищевой, так и в медицинской отраслях. Одно из основных биологически активных веществ, входящих в состав таких морских растений, — альгинат кальция, который является мощным сорбентом. При попадании в желудочно-кишечный тракт, альгинат кальция образует гель, который заполняет собой кишечник и снижает аппетит. Но самое главное — он улучшает микрофлору кишечника и выводит шлаки, токсины и аллергены.

Ламинария японская — ещё одна разновидность водоросли. Ламинария японская богата пищевыми волокнами, что способствует мягкому естественному очищению организма и восстановлению моторики кишечника.

Водоросль богата йодом, что является составной частью гормонов щитовидной железы, которые, в свою очередь, отвечают за регуляцию обменных процессов, физическое и психоэмоциональное состояния, а также помогает нормализовать вес и избавиться от лишних килограммов.

В составе ламинарии также есть два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Растворимая клетчатка «разбухает» в желудочно-кишечном тракте и создаёт долгое ощущение сытости, а нерастворимая стимулирует кишечник, профилактирует запоры и ускоряет выведение токсинов из организма.

Любые детокс-методики работают только в системе

Самая простая и рабочая формула — тратьте больше калорий, чем потребляете. В среднем, мужчине в сутки достаточно 2 200 ккал, а женщине — 1 800 ккал. Однако, чтобы похудеть, необходимо уменьшить эти цифры ещё на 15–20%. Если вам кажется сложным считать калории, а похудеть всё равно хочется, вот несколько советов, которые вам помогут: