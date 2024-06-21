Как сохранять хорошее самочувствие в жару

В жаркую погоду нужно стараться избегать прямых солнечных лучей. Особенно опасно для здоровья находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00 – в это время солнце особенно активно, выяснила Общественная служба новостей у экспертов.

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При выходе из дома нужно не забывать про солнцезащитный крем с высоким SPF. Если приходится долго находиться на улице, то крем нужно обновлять каждые два часа, отметили специалисты.

Регулировать температуру тела в жару помогает увлажнение организма. Пить следует чистую воду, а не газировку или сок. Также рекомендуется отказаться от спиртного и кофе, так как эти напитки обезвоживают организм.

В помещении воздух должен не только охлаждаться кондиционером – важно его увлажнять. Для этого можно использовать увлажнитель, либо купить пульверизатор и опрыскивать комнату каждый час. На ночь можно повесить на окна мокрые шторы.

Днем в солнцепек окна нужно закрывать, чтобы уменьшить нагрев помещения. А с вечера до утра лучше оставлять открытыми, так как кондиционер воздух не освежает, и в помещении может стать душно.

Эксперты подчеркивают, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов, в противном случае человек может заболеть.

Напомним, врачи подчеркивают, что каждый год нужно проводить профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера перед началом и после завершения летнего сезона. В противном случае возникает угроза для здоровья человека, потому что в охлаждающих элементах кондиционера могут размножаться бактерии и грибки.