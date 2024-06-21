Учёные рассказали, можно ли людям с диабетом есть овсянку

Частое добавление соли в пищу может увеличить риск развития диабета второго типа и ожирения почти на 40%, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Тулейн в США. Проблема заключается не в самой приправе, а в том, что она повышает аппетит и заставляет людей есть больше. Потребление соли в больших количествах связано с увеличением индекса массы тела, утверждают ученые.

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Ученые теперь считают, что это также связано с риском развития диабета. <...> Добавление соли побуждает вас есть больше, что, в свою очередь, приводит к ожирению и диабету второго типа, — говорится в материале.

Специалисты изучили данные 400 тысяч человек, которые были занесены в Британский биобанк. Выяснилось, что у людей, которые добавляли соль в свою пищу «иногда», «обычно» или «всегда», риск развития диабета и ожирения повышался на 13%, 20% и 39%, соответственно. Руководитель исследования, доктор Лу Ци, заявил, что при снижении потребления этой приправы, наоборот, может предотвратить эти заболевания.

Ранее ученые выяснили, что ароматизированные йогурты, кетчуп, колбасы и колбасные изделия, а также заправки для салатов и жареный картофель могут нанести здоровью серьезный вред. Они содержат огромное количество сахара и жиров.