Действительно ли магний помогает расслабиться и улучшить сон?

По словам ученых, магний — отличное средство для улучшения сна, восстановления сил и расслабления. Хотя цифры разнятся, большая часть исследований показывает, что 20% из нас не получают в своем рационе столько магния, сколько нужно организму.

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Мы испытываем дефицит магния из-за неправильного питания, в состав которого входят бедные питательными веществами ультраобработанные продукты. «С годами наша почва стала настолько перепаханной, что количество магния, которое мы обычно получаем с пищей, уменьшилось», — говорит клинический психолог Майкл Бреус. «Так что добавки могут стать отличным подспорьем в борьбе с дефицитом магния».

Польза магния для здоровья

Одно из его ключевых преимуществ — помощь при бессоннице и в целом при проблемах со сном. Магний помогает уснуть благодаря трем своим свойствам: он поддерживает работу наших надпочечников, которые перегружены стрессом; серотонин — ключевой гормон, регулирующий наш сон и настроение, — зависит от выработки магния и его функций; дерганые, беспокойные, напряженные мышцы не дают нам погрузиться в глубокий сон, а магний способен расслабить их.

У него есть и много других преимуществ. Он также может улучшить физическую работоспособность, уровень сахара в крови, здоровье костей, помогает бороться с мигренью и беспокойством. Доктор Бреус утверждает, что «мало какие элементы рациона оказывают такое большое влияние на организм, как магний».

Какой тип магния принимать?

Существует 11 видов магния, какой из них вам лучше принимать — зависит от обстоятельств. «Обязательно сдайте анализы и выберите тот тип, который лучше всего подходит для лечения ваших симптомов», — говорит доктор Бреус. «Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что выбранный вами препарат безопасен для вас».

Цитрат магния, например, наиболее распространенная форма магния и чаще всего рекомендуется при дефиците; лактат магния — искусственно синтезированная форма, немного мягче воздействует на желудок. Хлорид магния может быть полезен при мышечных болях, а оксид магния может лечить мигрень. Существуют также всевозможные способы его приема — в форме капсул, масел, спреев и гелей, последние, кстати, как правило, лучше усваиваются организмом.

Есть ли какие-либо предостережения?

Как и в случае с любой добавкой, важно учитывать любые противопоказания, плюс побочные эффекты от приема слишком большого количества магния могут вызывать вздутие живота, расстройство желудка и тошноту. Однако гипермагниемия — по сути, передозировка магния — встречается очень редко, потому что почки хорошо справляются с выводом любого избытка магния из организма.