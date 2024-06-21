Джессика Альба дала совет, как избежать скуки во время занятий в спортзале

Актриса уверена, что заниматься спортом можно без скуки. Джессика Альба регулярно ходит в тренажёрный зал, однако зачастую оказывается в ситуации, когда нагрузки становятся в тягость. В новом интервью звезда поделилась лайфхаком, который помогает ей не опускать руки и не скучать во время занятий спортом.

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Я обнаружила, что лучшее, что можно делать в случае, когда спорт надоедает, это сменить вид деятельности. Например, нет никакой необходимости без конца заниматься фитнесом. Существует бесчисленное количество вариантов физической нагрузки, — отметила актриса.



По словам Джессики, она привыкла чередовать спиннинг тренировки на велотренажёре, кардио и кросс-тренинг. Кроме того, не скучать лишний раз Альбе помогают нагрузки при подготовке к съёмкам в боевиках. Активные смены на площадке позволяют звезде держать себя в форме даже без спортзала.