Назван продукт, помогающий бороться с раком и лишним весом

Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что употребление в еду большого количества яиц в рамках диеты может иметь негативные последствия для здоровья. Продукт может нарушить баланс питательных веществ и увеличить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания холестерина.

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— Яичная диета — очень сомнительная затея, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или проблемами сердечно-сосудистой системы. Чрезмерное употребление продукта может усугубить эти проблемы. Также слишком высокое содержание белка в рационе может увеличить нагрузку на почки и печень, поэтому она противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями этих органов, — цитирует Логинова «Доктор Питер».

Специалист также отметил, что для поддержания здорового веса лучше соблюдать сбалансированное питание, а не экспериментировать с диетами без врачебных показаний и консультаций со специалистами.

Доктор медицинских наук, профессор Елена Григоренко рассказала, что диета с низким содержанием липидов, которая ориентирована на уменьшение количества жиров в кровотоке, может способствовать потере веса до 10 килограммов в течение месяца.