Правда ли, что нельзя есть продукты с глютеном?

Глютен является структурным белком, содержащимся во многих злаковых культурах. Много глютена в пшенице, ржи, ячмене и овсе. Длительное время его всячески демонизировали, прописывая ему множество опасных свойств. Продукты, содержащие глютен, рекомендовали полностью исключать из рациона, чтобы не «разрушить» свой желудочно-кишечный тракт. Так ли опасен глютен и что будет, если употреблять его в пищу? Разбираемся с врачом Вероникой Корниловой.

На что стоит обратить внимание?

Начать стоит с того, что страхи и беспокойство по поводу глютена возникли не на пустом месте. Среди нас живут люди, имеющие такое заболевание, как целиакия. Оно является достаточно сложной аутоиммунной патологией, которая проявляется полной непереносимостью глютена. Причем речь идёт не только об употреблении больших порций продуктов, которые его содержат. Даже незначительные примести глютена в пище или даже зубной пасте способны вызвать множество проблем со здоровьем. Из-за этого качество жизни людей, страдающих целиакией, заметно снижается – они вынуждены постоянно контролировать состав всех напитков и продуктов питания, которые они употребляют.

Людей, страдающих целиакией очень мало. Но существует такое понятие, как чувствительность к глютену. Здесь также присутствует непереносимость глютена, но само заболевание развивается несколько по другим механизмам.

Людей, страдающих целиакией очень мало. Но существует такое понятие, как чувствительность к глютену. Здесь также присутствует непереносимость глютена, но само заболевание развивается несколько по другим механизмам. Возникает вполне логичный вопрос – нужно ли ограничивать продукты, содержащие глютен, обычным людям, то есть тем, кто нормально его переносит? Глютен нельзя назвать совершенно обычным компонентом пищи, потому что его длительное и особенно избыточное употребление наносит ущерб нашему кишечнику. К сожалению, многие люди, не знавшие о вреде его избыточного употребления, уже сталкиваются с последствиями ежедневно. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Чем можно помочь своему желудочно-кишечному тракту, если проблемы уже возникли?

Первостепенно стоит максимально ограничить его в рационе. Для этого минимизируем продукты с высоким содержанием глютена (макароны, хлеб, выпечка, сдоба и прочее). После этого важно начать заниматься слизистой кишечника. Усилить выработку собственных факторов защиты и снизить вред от внешних воздействий помогают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Кроме того, данные препараты уменьшают избыточную эпителиальную проницаемость кишечника. Чаще всего проводятся повторные курсы по 2-4 недели, но всегда необходима консультация врача.

Качество микробиоты имеет немалое значение, потому что от неё зависит способность кишечника противостоять внешней агрессии и патогенной микробиоте. Если полезных бактерий будет мало, то и состояние кишечника будет плохим. Обычно такие дефициты восполняют медикаментами на основе лакто- и бифидобактерий, например, аципол, бифидумбактерин и прочие. Чтобы микробиота росла и развивалась нужно следить за наличием консервантов в продуктах.

Облегчить пищеварение, особенно при погрешностях в диете помогают препараты на основе панкреатина. Более эффективны те варианты, которые представляют собой не прессованные таблетки, а препараты минимикросфер или микротаблеток.

Уменьшить воспаление при наличии патогенной флоры или при избыточном бактериальном росте в тонком кишечнике помогают кишечные антисептики, например, препараты метронидазола, рифаксимина и так далее. Чтобы избежать проблем повторно, стоит установить причину развития данного состояния. Чаще всего это нарушения желчеоттока, проблемы с кислотностью в желудке, внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.

Отдельно стоит сказать и о лактозе

Её избыток в рационе может испортить все «старания». При наличии любых проблем с кишечником стоит ограничивать все кисломолочные продукты и молоко. Исключение стоит делать лишь для сыра твердых сортов. Частая санация кишечника антибиотиками однозначно не на пользу, поэтому любые антибактериальные препараты стоит использовать лишь при необходимости, но не на всякий случай. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Глютен однозначно является нутриентом, к которому стоит относиться осторожно, даже при переносимости. Его избыток в рационе, особенно на протяжении многих лет, может нанести достаточно значимый ущерб для желудочно-кишечного тракта и прежде всего нашего кишечника.