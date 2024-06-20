Упражнения, которые позволят сохранить здоровье ног до старости

Недавнее исследование, опубликованное в журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine, выявило, что регулярные тренировки с использованием тяжелого веса помогают сохранить мышечную силу в ногах у пожилых людей, что, в свою очередь, способствует улучшению качества и продолжительности их жизни.

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Ранее было установлено, что ослабление мышечной массы ног является значимым фактором, увеличивающим риск преждевременной смерти. Кроме того, снижение мышечной силы у людей старшего возраста приводит к ухудшению их мобильности и самостоятельности. Хотя известно, что тренировки с сопротивлением могут помочь в сохранении мышечной силы, большинство предыдущих исследований не рассматривали долгосрочные эффекты.

В этом исследовании ученые проанализировали данные 450 активных пожилых людей, средний возраст которых составил 71 год. В течение года испытуемые были разделены на три группы: первая группа регулярно занималась тяжелыми силовыми упражнениями в тренажерном зале под руководством инструктора, вторая группа выполняла упражнения средней тяжести с использованием фитнес-резинок, а третья – продолжала вести обычный образ жизни, совершая около 10 тысяч шагов в день.

Участники первой группы работали с весом, составляющим 70–85% от их максимальной силы, в то время как во второй группе нагрузка была 50–60%.

Через 4 года наблюдений было зафиксировано, что у участников, занимавшихся тяжелыми силовыми упражнениями, мышечная сила ног осталась на прежнем уровне в отличие от групп, делающих упражнения средней тяжести и ведущих обычный образ жизни, где было отмечено снижение силы. Кроме того, у участников, не занимавшихся силовыми тренировками, наблюдалось увеличение количества висцерального жира, который ассоциируется с повышенным риском развития диабета и других хронических заболеваний.

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