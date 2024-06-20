Врач назвал простые правила безопасной для глаз работы за компьютером

Для сохранения зрения при постоянной работе за компьютером следует каждый час вставать и делать небольшую разминку, а также не допускать попадания солнечного или искусственного света на монитор во избежание бликов, сообщила NEWS.ru офтальмохирург Анна Семакина. Специалист посоветовала отказаться от темных клавиатур в пользу светлых, чтобы исключить усталость глаз.

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"В настройках монитора выберите комфортный для глаз режим яркости и мерцания, чем больше монитор, тем он безопаснее, идеальная диагональ — минимум 17 дюймов. Спину держите ровной, кисти над клавиатурой. Рабочее место должно быть хорошо освещено. При необходимости носите очки, чтобы при работе за компьютером не происходило перенапряжения мышц глаза", — посоветовала Семакина.



Каждые 20 минут необходимо отвести взгляд от монитора и посмотреть вдаль на 20 сек, отметила офтальмохирург. При работе старайтесь пить больше воды, так как это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз, резюмировала она.

Ранее декан факультета психологии Государственного университета просвещения психолог Вероника Кирсанова предупредила, что работа по ночам может спровоцировать инфаркт, а также повышает риски развития депрессии и набора веса. Лишние килограммы, в свою очередь, чреваты соматическими заболеваниями, констатировала специалист.