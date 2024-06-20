Кардиолог рассказал, как готовить полезные для кишечника и сосудов каши

Каши являются источником клетчатки, поэтому благотворно влияют на работу кишечника и поддерживают здоровье всего организма. Помимо прочего, это блюдо помогает сохранить здоровье сосудов, рассказал кардиолог Грант Шехян.

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Лидером по своим полезным свойствам врач считает овсяную кашу. Она легко усваивается и снимает нагрузку с сердечно-сосудистой системы. Но важно правильно приготовить блюдо, подчеркивает специалист.

Так, людям, имеющим проблемы с сердцем, рекомендована цельнозерновая овсяная каша без добавления соли и масла. Такое блюдо стимулирует отток плохого холестерина обратно в кровоток, что позволяет очистить сосуды от бляшек, объяснил Шехян в разговоре с «Российской газетой». Также врач отметил гречневую и пшенную каши.

Что касается соли, злоупотребление ею в принципе вредит организму, а сердечникам вообще следует отказаться от нее. Чтобы несоленая еда не была безвкусной, кардиолог советует добавить в нее кунжут, зелень или растительного масла.

В результате такое блюдо можно употреблять не только на завтрак, но и обед и ужин, уверяет он.

Еще один способ приготовления полезной каши – залить крупу на ночь кипятком или обезжиренным кефиром. Отсутствие термической обработки позволит сохранить полезные вещества, содержащиеся в крупе, отметил Шехян, и принесет дополнительную пользу.

Врач подчеркнул, что людям с больным сердцем не обязятельно питаться одной пресной кашей. Главное правило, чтобы в их рационе было минимизировано присутствие жирного и жареного, подчеркнул Шехян.

Ранее специалисты рассказали о крупах с высоким гликемическим индексом, а также рассказали, зачем в каши добавлять фрукты.