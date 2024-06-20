Диетолог рассказал, какие сезонные продукты стоит употреблять с опаской летом

Пермякам не рекомендуют летом употреблять в больших количествах кукурузу и арбуз. Кукуруза содержит много сахара, а арбуз лучше есть ближе к осени, рассказала URA.RU врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.

© unsplash

«Кукуруза считается продуктом, который содержит очень много сахара. А повышать количество сахара в рационе — не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах. Арбузы лучше есть в августе и сентябре, когда они станут хорошим источником воды и витаминов. Употреблять их в июне и июле — плохая идея», — рассказала Лариса Ростова корреспонденту агентства.



Она добавила, что также большой ошибкой считается пить холодную минеральную воду. Она может вызвать спазм желчных протоков. Ее лучше пить комнатной температуры. Кроме этого, стоит обращать внимание на «соленость» воды.

«Многие стараются летом поддерживать минеральный баланс и пить минеральную воду. Но не стоит выбирать воду со слишком большой "соленостью". Лучше употреблять столовую минеральную воду. Это та вода, которую можно назначить себе без консультации врача. А, например, "Ессентуки 4" уже достаточно соленая. Она является лечебно-столовой и назначается врачом», — отметила диетолог.



Ранее пермский диетолог рассказала, какие продукты помогут похудеть летом. Из рациона лучше исключить красное мясо и сократить количество фруктов.