Гастроэнтеролог назвал самую полезную и богатую витамином C зелень

Зелень богата клетчаткой, утоляющей чувство голода, а также минералами и витаминами. Одной из ее самых полезных разновидностей является петрушка. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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По ее словам, в петрушке содержится рекордное количество витамина C, где его почти втрое больше, чем в апельсинах. А чтобы получить дневную норму витамина K, достаточно будет съесть всего 10 граммов этой зелени.

"Витамин К помогает крови сворачиваться, регулирует работу сосудов и сердца. Еще петрушка содержит калий — минерал, который поддерживает работу почек и надпочечников и укрепляет кости, — а также кальций и полезные для глаз витамин А и бета-каротин", — рассказала эксперт.



Лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Она может быть дополнением к главному блюду, салату или соусу. Также ее можно добавить в горячее блюдо, но лучше сделать это незадолго до подачи на стол, чтобы не снизить высокими температурами ее полезные свойства, передает «Газета.ру».

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