Здоровый для сердца рацион должен содержать фрукты, овощи, орехи и жирную рыбу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей. Рекомендуется употреблять рыбу один-два раза в неделю. Особенно полезна жирная рыба. Также следует съедать 30 граммов несоленых орехов в день», — рассказала Саламатина.



Рекомендуется ограничить потребление пищевой соли до чайной ложки без горки или меньше этого. Также следует минимизировать долю продуктов и напитков с добавленным сахаром. Углеводы лучше получать из цельнозерновых продуктов и круп. Потребление красного мяса, особенно переработанного (сосиски, колбасы и тому подобное), лучше снизить до 350-500 г в неделю.

«Не рекомендуется употреблять алкоголь для профилактики болезней сердца. Тем, кто употребляет алкоголь, необходимо снижение дозы – не более 100 г в неделю в пересчете на этиловый спирт, а лучше отказаться вообще. Наукой давно доказано – безопасных доз алкоголя не существует», — подчеркнула врач.



Потребление девяти и более порций нефильтрованного кофе в день может быть связано с повышением риска летального исхода из-за болезней сердца на 25%.