Уход за зубами требует ответственного подхода. По словам врача-стоматолога Виктории Катанцевой, чтобы избежать кариеса и других заболеваний ротовой полости, необходимо пользоваться целым арсеналом приспособлений.

Для начала необходимо выяснить, удается ли с помощью обычной щетки полностью удалить зубной налет. Специалисты утверждают, что именно пленка на зубах является питательной средой для аэробных, анаэробных и других видов бактерий. Это лактобактерии, стрептококки, стафилококки и другие микроорганизмы, которые приводят к кариесу, гингивиту, пародонтиту.

Катанцева рекомендует воспользоваться специальным тестером – индикатором зубного налета. При его использовании участки, где остается налет, окрашиваются.

В последующем при ежедневной чистке зубом этим участкам рекомендуется оказывать больше внимания. При этом зубы нужно чистить два раза в день, а зубную щетку менять сразу, как отмечается деформация щетины.

При выборе жесткости щетки стоматолог рекомендует проконсультироваться с врачом, поскольку слишком жесткая щетина может травмировать десны, что опасно при заболеваниях ротовой полости, а слишком мягкая – окажется неэффективной.

Помимо щетки и зубной пасты в арсенале должны быть зубная нить и ирригатор, подчеркивает врач. Оба средства помогут вычистить межзубное пространство, где скапливаются остатки пищи и образуется налет. При этом для людей с близко расположенными зубами и с большим межзубным пространством изготовлены нити разной толщины и формы.

Катанцева подчеркнула, каждый зуб нужно чистить новым куском нити. Это поможет предотвратить развитие кариеса и распространение инфекции в ротовой полости.

Ирригатор также эффективно удаляет налет и остатки пищи из межзубного пространства. Помимо прочего вода окажет массажный эффект, что улучшить кровоток в деснах. Помимо прочего стоматолог посоветовала запастись зубным ершиком.

В то же время от привычки ковырять в зубах зубочисткой лучше отказаться, чтобы не травмировать десны, предупредила врач в разговоре с «АиФ».