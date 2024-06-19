Врач объяснил, как купаться безопасно для здоровья

Первое купание летом в открытом водоеме может нанести вред сердечно-сосудистой системе, если не адаптироваться перед заплывом. Об этом рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

© РИА Новости

«Вода сначала прогревается слоями, а затем эти слои потихонечку перемешиваются. Вот в этом и опасность. Контраст температур может вызвать, самое простое, судорогу, то есть мышечный спазм, а самое нехорошее – спазм сосудистой системы», - заявил Бондаренко.



Эксперт назвал три этапа, в которые нужно проводить купание. Для начала нужно поделать легкие упражнения на берегу, походить, тем самым активизировать сердечно-сосудистую систему. После этого медленно зайти в воду, облиться, пару раз окунуться и выйти.

По его словам, через полторы-две минуты можно начать второй этап. Поплавать две-четыре минуты, окунуться с головой и высохнуть на берегу. Затем уже можно купаться до получаса и дискомфорта от воды не будет.

Ранее паразитолог рассказала, чем можно заразиться при купании в водоеме.