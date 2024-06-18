Диетолог рассказал о напитках, которые продлевают жизнь

Кофе не принято считать полезным напитком, многие люди даже стараются от него отказаться, но, как оказалось, правильное употребление этого напитка в нужном количестве способно продлить жизнь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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По его словам, помимо кофе, существует еще несколько напитков, способных продлить жизнь. Так, какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения. При болезнях сердца диетолог советует пить зеленый чай, содержащий полифенолы. Эти элементы благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

— Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы, — пояснил Гинзбург.



Также специалист отметил, что травяные чаи с мятой или мелиссой помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в тонусе. Ягодные морсы без сахара обладают большим количеством витаминов.

В беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург также рассказал о том, какое количество кофеина стоит употреблять в день для активации работы головного мозга. По его словам, количество биоактивных веществ в продукте способствует тонусу и поддержанию нервной системы человека.